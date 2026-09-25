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Argento ai Giochi del Mediterraneo 2026 nello street femminile, a soli 13 anni. Prima ancora, alla World Cup di Roma, è stata la migliore delle azzurre nelle qualifiche, conquistando i quarti di finale. Un talento giovanissimo che sta già iniziando a farsi spazio nel panorama internazionale e che guarda alla road to LA28. 🛹🇮🇹 Gaia Urbinati.
#FOCUS #Skateboard #GaiaUrbinati #TeamItalia #LA28
conduce Alice Liverani
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