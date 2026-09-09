Angelina Melnikova è pronta a tornare protagonista sulla scena mondiale! Ad agosto la fuoriclasse russa ha conquistato il titolo europeo e ora guarda già al prossimo grande appuntamento: i Mondiali di ginnastica artistica di Rotterdam, dove cercherà di confermarsi ai vertici internazionali.

Campionessa mondiale in carica nell’all-around e al volteggio, Melnikova è ormai una delle grandi icone della ginnastica artistica internazionale. In questa nuova puntata di Ginnasticomania vi riproponiamo la nostra intervista esclusiva realizzata da Chiara Sani durante il Campionato Italiano di Serie A.

Una chiacchierata spontanea e divertente per scoprire non soltanto la straordinaria atleta capace di conquistare titoli e medaglie ai massimi livelli, ma anche Angelina lontano dalla pedana: personalità, emozioni, obiettivi e curiosità di una delle ginnaste più forti e affascinanti della sua generazione.

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