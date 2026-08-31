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Una storia di coraggio, passione e rivoluzione sportiva. Nausicaa Dell’Orto si racconta a FOCUS, ripercorrendo un viaggio iniziato a 16 anni quando ha scelto il football americano, uno sport considerato per troppo tempo “da uomini”, fino a diventare una delle protagoniste della crescita del movimento femminile italiano.
Dalle prime partite nei parchi di Milano con attrezzature recuperate, ai sacrifici fatti per inseguire il sogno internazionale, fino al ruolo di producer nel mondo NFL e ambasciatrice del flag football verso il grande appuntamento olimpico di Los Angeles 2028.
Nausicaa racconta il lato più umano della sua storia: le difficoltà affrontate, i pregiudizi superati, il valore della squadra e della sorellanza, ma soprattutto il messaggio che lo sport può trasmettere alle nuove generazioni.
Una chiacchierata autentica nello stile di FOCUS, dove gli atleti non raccontano soltanto risultati e vittorie, ma mostrano anche il percorso, le emozioni e le persone che si nascondono dietro il campione.
✨ Una pioniera del football femminile italiano
💪 La battaglia contro gli stereotipi nello sport
🇮🇹 La crescita del movimento azzurro
🌎 L’esperienza negli Stati Uniti e nella NFL
🥇 Il sogno olimpico di Los Angeles 2028
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Conduce Alice Liverani.