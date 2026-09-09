Tutto pronto per le FINALS dell’AIBVC Pro Summer Tour 2026!

Il 12 e 13 settembre Cervia ospita il grande finale del circuito nazionale AIBVC: le coppie qualificate si sfideranno per conquistare il titolo delle Finals, mentre verranno assegnati anche i riconoscimenti individuali al vincitore e alla vincitrice della classifica del Pro Summer Tour.

In questa puntata facciamo il punto della vigilia insieme a Marco Negri: dalla location di Cervia ai numeri dell’evento, passando per l’organizzazione, i promoter locali e soprattutto gli atleti più attesi.

Chi sono i favoriti al maschile e al femminile? Quali coppie possono sorprendere? E quali sono stati i protagonisti di una stagione che ha attraversato alcune delle più importanti località italiane?

Parliamo anche della mission del Pro Summer Tour, del progetto Born to Be a Beacher, delle esibizioni dedicate ai bambini e dello spettacolo previsto sulla sabbia di Cervia durante il weekend.

📍 Cervia – 12/13 settembre 2026

🏐 AIBVC Pro Summer Tour – The Finals

Un’anteprima completa per arrivare alle Finals conoscendo protagonisti, numeri e storie del grande appuntamento conclusivo del Tour.

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Conduce Alice Liverani