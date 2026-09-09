Il beach volley femminile italiano guarda già alla nuova stagione e alla corsa verso le Olimpiadi. Caterina De Marinis è l’ospite della nuova puntata di Beach Zone!

La responsabile tecnica della Nazionale italiana femminile di beach volley traccia il bilancio dell’annata appena conclusa, con particolare attenzione a Reka Orsi Toth e Valentina Gottardi, protagoniste di un finale di stagione che ha restituito entusiasmo alla coppia azzurra.

Dopo la delusione degli Europei di Stare Jablonki, Orsi Toth e Gottardi hanno reagito conquistando due importanti vittorie tra Modena e le Finali del Campionato Italiano, rilanciandosi in vista di una stagione che assumerà un peso ancora maggiore.

Da novembre, infatti, inizierà una nuova fase del percorso internazionale e i punti conquistati varranno anche per il ranking di qualificazione olimpica. Ogni torneo inizierà dunque ad avere un’importanza particolare nella lunga strada verso i Giochi.

Nel mirino dell’Italia ci sono anche i due grandi appuntamenti della prossima stagione: i Mondiali in Olanda e gli Europei di Gstaad, in Svizzera.

Qual è il bilancio della stagione azzurra? Quanto possono crescere ancora Gottardi e Orsi Toth? Quale sarà il percorso dell’Italia verso la qualificazione olimpica? E quali saranno gli obiettivi ai prossimi Mondiali ed Europei?

🎙️ Caterina De Marinis ne parla a Beach Zone, intervistata da Simona Bastiani ed Enrico Spada.

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