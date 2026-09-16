L’Italia è a un passo dal primo posto nella Pool A degli Europei 2026. Dopo il successo per 3-1 sulla Cechia, quarta classificata ai Mondiali 2025, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si preparano all’ultima sfida del girone contro la Slovenia, in programma a Modena.

La vittoria sulla Cechia ha offerto indicazioni importanti. Dopo un primo set traballante, l’Italia ha alzato progressivamente il livello, mostrando segnali interessanti in tutti i fondamentali e trovando risposte convincenti dai suoi uomini di palla alta.

Sotto la lente la prestazione di Yuri Romanò, Mattia Bottolo e Daniele Lavia, con quest’ultimo ormai capace di lasciarsi alle spalle il brutto infortunio di un anno fa. E poi Simone Giannelli, ancora una volta al centro del gioco azzurro tra magie, precisione nella distribuzione e continuità.

A Volley Night analizziamo cosa ha funzionato contro la Cechia, quali margini di crescita restano per la Nazionale di De Giorgi e cosa può cambiare nella sfida con la Slovenia che può consegnare all’Italia il primo posto nel girone.

🎙️ Conducono Luciano De Gregorio ed Enrico Spada

🏐 Ospiti Andrea Gardini e Paolo Cozzi

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