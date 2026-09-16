Una coppia nata soltanto quest’anno e capace di chiudere la stagione a un passo dal podio nelle Finali del Campionato Italiano di beach volley a Caorle. Fabrizio Mussa e Michele Luisetto raccontano un 2026 vissuto in crescendo, fino al quarto posto nella tappa conclusiva alle spalle di Ranghieri-Alfieri, Spadoni-Ulisse e Rossi-Caminati.

Dopo i noni posti ottenuti a Falconara e Termoli, Mussa e Luisetto hanno iniziato a trovare sempre maggiore continuità, raggiungendo i quarti di finale a Marina di Ravenna e soprattutto conquistando uno splendido secondo posto a San Cataldo, miglior risultato della loro prima stagione insieme.

Dopo il nono posto di Cordenons e il tredicesimo di Vasto, il grande finale a Caorle, dove la coppia ha saputo inserirsi tra le migliori del Campionato Italiano e giocarsi fino in fondo un posto sul podio.

Ora comincia una nuova fase: Michele Luisetto tornerà all’attività indoor, mentre Fabrizio Mussa continuerà a lavorare sulla sabbia anche durante l’inverno. Due percorsi differenti dopo un’estate che ha mostrato tutte le potenzialità della coppia.

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