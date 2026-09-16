Due scuole, due città, due percorsi diversi e una stessa missione: far crescere il beach volley, dai primi passi fino all’agonismo.

Davis Krumins racconta la crescita di Mutina Beach Academy, oggi oltre 350 tesserati tra Modena e Mantova e nella top 10 del Campionato per Società AIBVC. Stefano Picariello ci porta invece dentro il mondo di We Beach, dalla formazione giovanile al Campionato Italiano Assoluto, passando per il settore amatoriale e il progetto dedicato ai ragazzi speciali.

Due realtà che raccontano quanto può essere ampio il futuro del beach volley in Italia.

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Conduce Alice Liverani.