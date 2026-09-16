Hai mai pensato a cosa significhi dominare le montagne più aspre d’Italia e, allo stesso tempo, portare avanti una carriera di altissimo livello nella ricerca scientifica? Nella puntata 41 di RUN2U del 2026 abbiamo fatto una chiacchierata pazzesca con Francesca Ghelfi. Tra fatica pura sui vertical, il legame speciale con la sorella Erica e la sua vita da biologa nutrizionista, Francesca ci racconta come si conciliano la passione per i sentieri e il rigore della scienza. Un viaggio intimo e stimolante che non puoi perderti se ami la corsa e le storie di vera dedizione.

Ospite della puntata 41 di RUN2U del 2026in diretta è Francesca Ghelfi, una delle atlete di punta del panorama italiano della corsa in montagna e del fuoristrada, tesserata per l’A.S.D. Podistica Valle Varaita.

In questa intervista esclusiva, Francesca ci porta dietro le quinte della sua doppia vita: da un lato i successi tricolori nei campionati di uphill e vertical e le grandi sfide in maglia azzurra; dall’altro la sua brillante carriera come biologa nutrizionista e ricercatrice. Parliamo di gestione della fatica, di come un approccio “tardivo” ma consapevole all’agonismo protegga la mente dalle pressioni, e del legame profondo con la natura e con la sorella gemella Erica.

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