La ginnastica italiana continua a regalare medaglie e grandi emozioni e a Ginnasticomania entriamo dietro le quinte di un periodo ricchissimo di soddisfazioni per i colori azzurri.

Ospite di Chiara Sani è il professor Massimo Contaldo, responsabile del nuovo Ufficio Studi e Ricerche della Federazione Ginnastica d’Italia e storico Team Manager della Nazionale.

Con lui ripercorriamo la pioggia di medaglie conquistata dall’Italia ai recenti Campionati Europei e ai Giochi del Mediterraneo, analizzando il momento della ginnastica azzurra e cercando di capire cosa c’è dietro la continuità di risultati delle nostre atlete e dei nostri atleti.

Non soltanto risultati e medaglie: con Contaldo approfondiamo anche il lavoro che accompagna la crescita del movimento italiano, il ruolo dello studio e della ricerca e tutto ciò che avviene lontano dai riflettori per costruire i successi di oggi e quelli di domani.

🎙️ Conduce Chiara Sani

🤸 Ospite: prof. Massimo Contaldo

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