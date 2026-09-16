L’Italia è a un passo dal primo posto nella Pool A degli Europei 2026. Dopo il successo per 3-1 sulla Cechia, quarta classificata ai Mondiali 2025, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si preparano all’ultima sfida del girone contro la Slovenia, in programma a Modena.

La vittoria sulla Cechia ha offerto indicazioni importanti. Dopo un primo set traballante, l’Italia ha alzato progressivamente il livello, mostrando segnali interessanti in tutti i fondamentali e trovando risposte convincenti dai suoi uomini di palla alta.

Sotto la lente la prestazione di Yuri Romanò, Mattia Bottolo e Daniele Lavia, con quest’ultimo ormai capace di lasciarsi alle spalle il brutto infortunio di un anno fa. E poi Simone Giannelli, ancora una volta al centro del gioco azzurro tra magie, precisione nella distribuzione e continuità.

A Volley Night analizziamo cosa ha funzionato contro la Cechia, quali margini di crescita restano per la Nazionale di De Giorgi e cosa può cambiare nella sfida con la Slovenia che può consegnare all’Italia il primo posto nel girone.

Ospite d’eccezione Andrea Gardini, uno dei grandi centrali della storia della pallavolo italiana, tre volte campione del mondo e attuale allenatore del Galatasaray. Con lui Paolo Cozzi, per entrare negli aspetti tecnici e tattici dell’Italia in vista della fase a eliminazione diretta.

🎙️ Conducono Luciano De Gregorio ed Enrico Spada

🏐 Ospiti Andrea Gardini e Paolo Cozzi

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