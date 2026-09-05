ITALIA IN FINALE! Le azzurre di Julio Velasco battono 3-1 la Polonia e volano all’ultimo atto degli Europei 2026 di volley femminile!

Le campionesse olimpiche e mondiali rispondono presente nel momento decisivo, alzano il livello contro una Polonia combattiva e conquistano la possibilità di giocarsi un altro grande titolo internazionale.

Nella nuova puntata di Volley Night analizziamo tutto quello che è successo in Italia-Polonia: i momenti chiave della semifinale, le scelte di Julio Velasco, le protagoniste e gli aspetti tecnici che hanno permesso alle azzurre di imporsi per 3-1 e conquistare la finale europea.

Spazio anche all’altra semifinale e soprattutto alla sfida che assegnerà il titolo: Italia-Turchia. Le azzurre ritroveranno la formazione turca nella rivincita della finale degli ultimi Mondiali, per un confronto che mette nuovamente di fronte due delle grandi potenze del volley internazionale.

A commentare e analizzare le semifinali e a presentare la finalissima saranno Paolo Cozzi, Laura Partenio e Luciano De Gregorio.

L’Italia può diventare campione d’Europa? Quali saranno le chiavi della sfida contro la Turchia? Ne parliamo a Volley Night!

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