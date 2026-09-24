L’Italia è fuori dagli Europei 2026 di volley maschile. La sconfitta per 3-2 contro la Finlandia nei quarti di finale giocati a Torino chiude nel modo più amaro il cammino degli azzurri, eliminati in casa da una squadra capace di disputare una partita pressoché impeccabile.

È stata soltanto una serata storta oppure il punto di arrivo di una stagione nata e proseguita male? Nella nuova puntata di Volley Night analizziamo le ragioni del fallimento italiano: le scelte discutibili nella gestione del rapporto tra VNL ed Europei, un livello tecnico mai vicino agli standard abituali, il recupero incompleto di Alessandro Michieletto e le difficoltà emerse in ricezione, a muro e, nella partita più importante, anche in attacco.

Spazio anche alle responsabilità dello staff, alla gestione del gruppo, alla mancanza di continuità e all’atmosfera troppo silenziosa di una Torino incapace di trascinare la Nazionale nel momento più difficile. Un’eliminazione che apre interrogativi profondi sul presente e soprattutto sul futuro dell’Italia di Ferdinando De Giorgi.

Luciano De Gregorio conduce il confronto con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi e con un ospite d’eccezione: Marco Bonitta, tecnico campione del mondo con l’Italia femminile nel 2002 e attuale allenatore della Nazionale egiziana.

Un’analisi senza sconti del ko contro la Finlandia, della stagione azzurra e delle scelte necessarie per ripartire.

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