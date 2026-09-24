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Nigel Mansell: il “Leone d’Inghilterra”, uno dei piloti più spettacolari, combattivi e amati nella storia della Formula 1. Nella nuova puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione torna indietro nel tempo insieme a Giorgio Piola per ripercorrere la straordinaria carriera di un pilota che ha vissuto ogni gara come se fosse l’ultima. Raccontare Nigel Mansell attraverso classifiche e statistiche significa raccontare soltanto una parte della storia. Perché Mansell era soprattutto emozione.