39 titoli italiani, 7 ori europei e 2 ori mondiali da senior. Un palmarès costruito in oltre vent’anni sui pattini, dopo aver iniziato a gareggiare a soli quattro anni. E parallelamente un percorso universitario in Medicina, fino alla specializzazione in Nefrologia e al lavoro in ospedale. Due vite, entrambe portate avanti ad altissimo livello: Giuseppe Bramante. 🛼🏆🩺

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conduce Alice Liverani