Germano Proietti è il nuovo allenatore di Gregorio Paltrinieri e del gruppo dei fondisti della Nazionale italiana di nuoto. Il tecnico romano, classe 1976 e direttore tecnico del settore nuoto delle Fiamme Oro, è l’ospite della nuova puntata di Swim Zone, condotta da Sofia Altavilla, Alessia Polieri ed Enrico Spada.

Ufficializzato dalla Federazione Italiana Nuoto, Proietti raccoglie una sfida prestigiosa e delicata: guidare quotidianamente al Centro Federale di Ostia un campione del calibro di Paltrinieri e accompagnare la crescita di un gruppo composto da atleti affermati e giovani talenti.

Nel corso dell’intervista parleremo della nomina, del metodo di lavoro, degli obiettivi del gruppo italiano e del futuro di Paltrinieri. Spazio anche al progressivo inserimento dei giovani, alla programmazione verso i prossimi grandi appuntamenti internazionali e alle prospettive del nuoto di fondo azzurro.

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