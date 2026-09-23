Due simboli del mare si incontrano nel Golfo di Napoli: la Coppa America e la Nave Amerigo Vespucci tornano a incrociare le proprie rotte dopo lo storico appuntamento di New York dello scorso luglio.

A bordo della nave scuola della Marina Militare, rientrata dal Tour in Nordamerica inserito nel viaggio mondiale iniziato nel 2023, le delegazioni dei team della 38ª America’s Cup e le autorità italiane hanno celebrato due autentiche icone della vela nazionale e internazionale.

L’incontro anticipa la seconda Regata Preliminare della 38ª Coppa America, in programma dal 25 al 27 settembre 2026, e racconta il legame tra tradizione, innovazione, sport e cultura del mare.

Luciano De Gregorio ha intervistato il comandante della Nave Amerigo Vespucci, Nicasio Falica; il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi; il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma; e l’amministratore delegato di America’s Cup Partnership, Marzio Perrelli.

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