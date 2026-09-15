Nicola Marconi, una vita dentro i tuffi.

Da atleta ha partecipato a tre Olimpiadi, ha conquistato otto medaglie europee, tre delle quali d’oro, e ha vissuto per anni ai massimi livelli internazionali. Oggi è dall’altra parte: allenatore, responsabile del settore tuffi della Marina Militare e tecnico responsabile del settore giovanile azzurro.

🎯 Ma cosa significa davvero costruire un tuffatore?

Quanto conta il talento? Quanto la tecnica? E quanto, invece, la capacità di gestire la paura, l’errore e la pressione?

Con Nicola Marconi parliamo della sua trasformazione da atleta ad allenatore, del rapporto con il fratello Tommaso, della crescita dei giovani e del futuro dell’Italtuffi.

🇮🇹 Un viaggio dentro il movimento italiano: dai grandi campioni del passato alla generazione che sta crescendo oggi, fino alla sfida verso Los Angeles 2028.

In questa puntata di FOCUS parliamo anche di società, tecnici, impianti, reclutamento e di ciò che ancora manca ai tuffi italiani per fare un ulteriore salto di qualità.

Perché dietro ogni tuffo di pochi secondi ci sono anni di lavoro, sacrifici, paura, coraggio e una persona che ti insegna a volare.

🎙️ FOCUS è il format che lascia parlare gli atleti e i protagonisti dello sport, per raccontare non soltanto quello che fanno, ma soprattutto chi sono.

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conduce Alice Liverani