Dal titolo olimpico giovanile conquistato a Buenos Aires nel 2018 ai podi europei, dagli anni difficili e dagli stop al ritorno ai massimi livelli internazionali: la carriera di Cristiano Ficco è una storia fatta di talento, forza, tecnica e soprattutto capacità di ripartire.

Nel 2026 è arrivato il bronzo di slancio agli Europei di Batumi, dove l’azzurro ha chiuso la gara con sei prove valide su sei, e poi il doppio bronzo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, nello strappo e nello slancio. Due medaglie che confermano la sua crescita e la sua continuità ai vertici della pesistica italiana.

🎯 Ma cosa succede nella testa di un atleta quando sei anni di carriera separano un titolo olimpico giovanile dai grandi palcoscenici senior?

Parliamo di tecnica, categorie di peso, rapporto con il corpo, errori, pressione e capacità di affrontare una gara in cui sei prove possono racchiudere anni di lavoro.

Ma soprattutto andiamo oltre il bilanciere: Cristiano racconta gli stop, le difficoltà, le ripartenze e il modo in cui è cambiato come atleta e come uomo.

🇨🇳 E ora c’è un nuovo obiettivo: i Mondiali in Cina.

Una nuova intervista FOCUS per conoscere non soltanto il pesista, ma anche la persona che c’è dietro ogni alzata. Perché FOCUS nasce proprio per questo: lasciare parlare gli atleti, andare oltre il risultato e scoprire lati più nascosti, personali e profondamente umani delle loro storie.

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conduce Alice Liverani