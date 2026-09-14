Italia a punteggio pieno, ma non ancora al massimo. Nel weekend di Modena gli azzurri hanno conquistato altre due vittorie agli Europei 2026 di volley maschile, mostrando però qualche passaggio a vuoto: prima il 3-0 contro la Grecia, arrivato dopo due set molto combattuti, poi il 3-1 sulla Slovacchia, con qualche blackout di troppo contro un’avversaria sulla carta inferiore.

🏐 Fefè De Giorgi è ancora alla ricerca della migliore versione dell’Italia e attende soprattutto di poter utilizzare a pieno regime Alessandro Michieletto, elemento fondamentale per aumentare qualità, equilibrio e peso offensivo in posto quattro.

🔎 A che punto sono davvero gli azzurri? Quanto deve crescere l’Italia per arrivare pronta alle sfide decisive? E quanto potrà cambiare la squadra con il ritorno a tempo pieno di Michieletto?

Ne parleremo in diretta questa sera in una puntata speciale di Volley Night, analizzando anche i tanti risultati a sorpresa della prima parte dell’Europeo e le possibili gerarchie nella corsa al titolo.

🎙️ Con Luciano De Gregorio, Simona Bastiani, Laura Partenio e Paolo Cozzi.

🔥 Analisi, commenti e dibattito sul cammino dell’Italia e su tutto ciò che sta accadendo a EuroVolley 2026.

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