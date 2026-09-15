Una crescita costruita stagione dopo stagione, fino a un 2026 che ha portato Eloisa Coiro ai vertici del mezzofondo italiano e internazionale. Ospite dell’appuntamento del martedì di Sprint Zone è Emilio De Bonis, tecnico romano che allena da anni la primatista italiana degli 800 metri e collabora con la Nazionale italiana giovanile nel settore del mezzofondo.

Con De Bonis entriamo nel cuore del lavoro che ha accompagnato l’ascesa di Coiro: una preparazione che non viene mai semplicemente replicata, ma cambia di stagione in stagione, alla ricerca di nuovi stimoli fisici e mentali e di quei dettagli che possono consentire a un’atleta già ad altissimo livello di continuare a migliorarsi.

Il 2026 ha rappresentato un altro enorme salto di qualità per Eloisa, culminato nel record italiano degli 800 metri di 1’57″56, con il quale ha cancellato dopo 46 anni lo storico primato di Gabriella Dorio.

Spazio anche all’analisi dei recenti Ultimate Championship di Budapest, ultimo grande appuntamento internazionale della stagione, dove Coiro è stata ancora protagonista, e al bilancio complessivo della spedizione italiana, con uno sguardo ai risultati degli altri azzurri e alle indicazioni lasciate dalla manifestazione.

🎙️ Ospite: Emilio De Bonis

🎤 Conduce: Ferdinando Savarese

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