Il Mondiale di Berlino è agli archivi, e gli Stati Uniti restano sul tetto del mondo: 97-79 alla Francia. Ma il basket femminile che lasciamo alle spalle è molto più di questo: una Spagna che si conferma sul podio guidata da una ventenne rivelazione, una Germania padrona di casa che si scopre squadra vera, e un’Italia che, pur fuori ai quarti, ha fatto sognare tutti. Con Chicca Macchi, ex azzurra e voce Sky Sport, ripercorriamo un torneo che ha ridisegnato le gerarchie del basket internazionale, tra numeri, emozioni e nuove stelle da tenere d’occhio verso Los Angeles 2028.

Conducono: Sofia Altavilla e Andrea Ziglio

📌 Nel video potrai scoprire:

La rimonta degli USA in finale

Perché Gabby Williams e Marine Johannès non sono bastate alla Francia nel momento decisivo

Il bronzo della Spagna e l’esplosione di Iyana Martín, la rivelazione del torneo

Il Quintetto All Star ufficiale: chi c’è, chi manca e perché

Il bilancio dell’Italia di Capobianco: dai quarti sfiorati contro gli USA all’eliminazione con l’Australia

Le chiavi tattiche che hanno deciso il torneo, dalla difesa a zona alle rotazioni generazionali USA

Cosa lasciano questi Mondiali in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

L’analisi a tutto campo con Chicca Macchi, tra tecnica e racconto emotivo

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