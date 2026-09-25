L’AN Brescia è nello Stage Group di Champions League! Dopo aver vinto il girone B dei preliminari a Tbilisi, la squadra di Alessandro Bovo si prepara ad affrontare Pro Recco e Radnicki nel prossimo turno europeo.

A Waterpolo Preview ne parliamo con l’attaccante Filippo Ferrero: cosa ha funzionato subito in una squadra profondamente rinnovata? E come si affrontano due avversarie di questo livello? Ferrero racconta la tre giorni di Tbilisi, le prospettive del Brescia e il valore di partite che saranno anche un’occasione di crescita.

Spazio infine all’Italia e all’oro conquistato ai Giochi del Mediterraneo con un gruppo ricco di giovani, capace di chiudere la competizione senza sconfitte.

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