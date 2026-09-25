Avete presente l’energia di 6.500 atleti provenienti da tutto il mondo, il brivido di una partenza all’alba sulle spiagge della nostra riviera e una città che si ferma — e al tempo stesso rinasce — per vivere lo sport più estremo del pianeta? A Monitor analizziamo il successo straordinario dell’IRONMAN Italy Emilia-Romagna 2026. Non solo record e numeri da capogiro, ma una vera rivoluzione per la destagionalizzazione turistica e la forza della comunità. In studio con noi c’è il Vicesindaco di Cervia, Gianni Grandu, per fare il bilancio di questa nona edizione e iniziare a sognare insieme il grande traguardo del decennale nel 2027. Mettetevi comodi, si comincia!

Benvenuti a una nuova puntata di Monitor. L’estate settembrina della nostra riviera ha da poco archiviato uno degli appuntamenti ormai simbolo del territorio: l’IRONMAN Italy Emilia-Romagna 2026 di Cervia.

Con oltre 6.500 atleti da tutto il mondo, immagini straordinarie e un indotto turistico che ha superato le 15.000 presenze, la Romagna si conferma capitale internazionale del triathlon.

Ne parliamo in studio con il Vicesindaco di Cervia, Gianni Grandu, per analizzare il successo di questa nona edizione, l’impatto economico sulle strutture ricettive, il valore dell’inclusione nel segno di Alex Zanardi e per guardare già al grande traguardo del decennale nel 2027.

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