Dallo sci alpino alla velocità, fino all’argento mondiale nella 4×100 a Budapest 2023 e all’oro europeo di Roma 2024. Nel 2026 il quarto posto agli Assoluti nei 100 e una nuova convocazione azzurra tra Europei e Giochi del Mediterraneo. Una carriera costruita tra velocità, staffette e grandi traguardi, con lo sguardo già verso Los Angeles 2028. 🇮🇹🔥 Roberto Rigali.

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conduce Alice Liverani