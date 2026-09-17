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Dariya Derkach è la protagonista del nuovo appuntamento con Sprint Zone. La campionessa europea di salto triplo si racconta ai microfoni di OA Sport TV, ripercorrendo la stagione più bella e importante della sua carriera.
A 33 anni, l’azzurra di origini ucraine ha conquistato il titolo europeo a Birmingham, realizzando anche il nuovo primato personale con uno straordinario salto da 14,60 metri. Una serie di prestazioni di altissimo livello le ha inoltre permesso di partecipare agli Ultimate Championship di Budapest, chiudendo un 2026 da assoluta protagonista dell’atletica internazionale.
Nel corso dell’intervista, Dariya Derkach analizza i momenti decisivi della sua annata, le emozioni vissute a Birmingham e il difficile percorso affrontato dopo un 2025 condizionato da tre interventi al tendine d’Achille, che non le avevano consentito di svolgere una preparazione completa.
Lo sguardo è già rivolto al 2027: l’obiettivo è continuare a crescere senza porsi limiti, a partire dal primo grande appuntamento rappresentato dagli Europei indoor di Valencia.
Conduce Ferdinando Savarese.
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