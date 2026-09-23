Nella nuova puntata di Motor News, Luca Pellegrini e Luca Preti mettono a confronto i calendari della Formula 1 2027 e del FIA World Endurance Championship 2027 per capire dove e quando si creeranno sovrapposizioni e weekend particolarmente impegnativi per gli appassionati di motorsport. Nella seconda parte della puntata, Luca Pellegrini ci aggiorna sulla situazione dei principali campionati Endurance e guarda al prossimo grande appuntamento del Mondiale. La 6 Ore del Fuji. Il WEC correrà sul Fuji Speedway domenica 27 settembre, con una gara fondamentale nella seconda parte della stagione. Motorsport