uovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.
Il tema della puntata sarà “I campionati europei di pallavolo”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari e Claudio Fantini insieme a ospiti d’eccezione:
– Angelo Lorenzetti, allenatore della Sir Perugia, campione d’Europa in campo maschile;
– Giovanni Guidetti, alla guida del VakıfBank Istanbul, campione d’Europa nel volley femminile.
Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7
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