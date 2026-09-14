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Pubblicato

10 minuti fa

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uovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”.

Il tema della puntata sarà “I campionati europei di pallavolo”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari e Claudio Fantini insieme a ospiti d’eccezione:

– Angelo Lorenzetti, allenatore della Sir Perugia, campione d’Europa in campo maschile;
– Giovanni Guidetti, alla guida del VakıfBank Istanbul, campione d’Europa nel volley femminile.

Segui la diretta:
https://lnkd.in/ezVnCd7

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