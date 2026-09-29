Sara Cirillo è l’ospite dell’appuntamento del martedì di Sprint Zone. La 22enne romana, specialista dei 400 metri, racconta la stagione della sua svolta: personali migliorati di quasi due secondi sia indoor sia all’aperto e due medaglie conquistate con le staffette azzurre.

Dal bronzo europeo della 4×400 a Birmingham all’argento della 4×400 mista ai Giochi del Mediterraneo, Sara ripercorre i momenti più belli dell’anno e guarda ai prossimi obiettivi. Nel mirino ci sono i Mondiali di Pechino, insieme alla speranza di entrare in un Gruppo Sportivo Militare e diventare un’atleta professionista.

Conduce Ferdinando Savarese.

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