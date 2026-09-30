Nuovo appuntamento con Basket Base. Insieme a Davide Fumagalli, giornalista di Sky Sport, si parlerà dell’infuocato derby italiano di Eurolega, deciso da un canestro sulla sirena di Devon Hall. Non solo Milano e Bologna, ma anche le aspettative di tutte le squadre italiane nelle varie coppe europee.

Un futuro del basket europeo ancora tutto in discussione, con il progetto di NBA Europe sempre più vicino alla sua nascita ed il delicato rapporto tra NBA, FIBA e la stessa Eurolega.

Infine anche uno sguardo oltreoceano e alle prestazioni stellari di Cecilia Zandalasini, protagonista fin da subito nei playoff con le sue Golden State Valkyries.

Conducono: Andrea Ziglio e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

– Il derby italiano di Eurolega tra Milano e Bologna, deciso sulla sirena da Devon Hall

– Le aspettative sulle squadre italiane impegnate nelle coppe europee e il progetto NBA Europe, tra NBA, FIBA ed Eurolega

– Le prestazioni di Cecilia Zandalasini nei playoff WNBA con le Golden State Valkyries

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