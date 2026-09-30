Scuola, intelligenza artificiale e nuove competenze digitali: parte la quinta edizione di Sky Up The Edit. Michele Cassano intervista Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, in occasione della presentazione del progetto di Sky dedicato a creatività, lavoro di squadra e formazione delle nuove generazioni.

La novità è Sky Up Gen STEM, un percorso dedicato a dati, IA, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che affianca Sky Up The Edit e Sky Up Academy Studios con laboratori e attività pratiche.

Davanti a oltre 70 studentesse e studenti, Abodi e Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aeronautica e professoressa emerita del Politecnico di Milano, hanno parlato di curiosità, pensiero critico e valore degli errori. Un invito a fare domande, sperimentare e comprendere potenzialità e rischi dell’intelligenza artificiale.

Le classi diventeranno piccole redazioni, realizzando contenuti multimediali sul rispetto nel mondo digitale o nello sport: un’occasione per imparare a comunicare, collaborare e usare le tecnologie con consapevolezza.

Guarda l’intervista di Michele Cassano ad Andrea Abodi e segui OA Sport TV.

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