Nell’intervista a Beach Zone, Elisa Salvador racconta con sincerità il momento delicato che sta attraversando e le ragioni che l’hanno portata a scegliere di fermarsi temporaneamente.

Dopo avere condiviso pubblicamente una riflessione sulla propria crisi personale, l’atleta di beach volley approfondisce il peso delle difficoltà vissute, la pressione legata all’attività agonistica e la necessità di prendersi una pausa dalle competizioni.

Un confronto autentico e rispettoso sull’importanza di ascoltarsi, riconoscere i propri limiti e concedersi il tempo necessario per recuperare equilibrio e serenità. Una testimonianza che va oltre lo sport e affronta temi spesso difficili da condividere pubblicamente.

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