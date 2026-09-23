Grande spettacolo sulla sabbia di Cervia per le Finals dell’AIBVC Pro Summer Tour 2026, l’ultimo appuntamento di una stagione disputata in alcune delle principali località balneari italiane. Le migliori coppie del circuito si sono sfidate per conquistare il titolo conclusivo e definire le classifiche generali individuali.

Nel torneo maschile trionfano Alessandro Storari e Andrea Fratus, davanti a Gabriele Conti e Marco Fussi. Terzo posto per Nicolò Ludovici e Matteo Coggiola, con Federico Grassi e Alessandro Marta ai piedi del podio.

Nel tabellone femminile successo per Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti, vincitrici della finale contro Martina Foresti e Alice Tomat. Sul terzo gradino del podio salgono Eleonora Maria Gili e Silvia Leonardi, mentre Elisa Casadei e Matilde Galassi chiudono al quarto posto.

Le Finals di Cervia hanno incoronato anche i migliori atleti dell’intero AIBVC Pro Summer Tour 2026. Gabriele Conti conquista la classifica generale maschile con 800 punti, precedendo Luca Saravini e Mattia Perini. Tra le donne il successo va a Eleonora Maria Gili, prima con 870 punti davanti ad Aurora Ferrari, Francesca Peretti e Marianna Fiocco.

Nel nostro speciale tutte le emozioni del torneo e le interviste ai protagonisti: Bertozzi-Mazzotti, Gabriele Conti, Foresti-Tomat, Fussi-Conti, Eleonora Gili, Gili-Leonardi, Grassi-Marta, Ludovici-Coggiola e Storari-Fratus.

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