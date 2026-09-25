America’s Cup a Napoli: Luna Rossa domina le regate di allenamento. Le voci dei protagonisti
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re regate di flotta, tre vittorie per il team Senior di Luna Rossa. Nelle practice race di Napoli, l’equipaggio italiano ha chiuso davanti a tutti in ogni uscita, alla vigilia della seconda regata preliminare dell’America’s Cup.
Saranno nove gli equipaggi pronti a sfidarsi sugli AC40. Che indicazioni hanno dato le prove in acqua? Ne parliamo con i protagonisti della giornata: Margherita Porro, skipper del team Youth & Women di Luna Rossa; Simone Salvà, coach degli equipaggi italiani; e Pietro Sibello, trimmer di Alinghi.
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