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L’Italia dell’atletica è forte, e sono forti anche i suoi giovani. Ne è un esempio Matteo Sorci, decathleta classe 2008 che ai suoi primi Mondiali U20 ha conquistato un ottimo 8° posto, stabilendo il nuovo record italiano di categoria con 7663 punti.

L’azzurro si era già fatto notare l’anno scorso, quando aveva conquistato l’ultima medaglia d’oro dell’Italia agli EYOF in Macedonia. In quell’occasione, Matteo è diventato il primo italiano di sempre a salire su un podio internazionale nelle prove multiple.

In questa puntata di Talent Zone, il giovane decathleta perugino racconta la sua esperienza nel decathlon a 360 gradi: dagli inizi nel mondo dell’atletica alla gestione degli infortuni, passando per il bilanciamento degli allenamenti e arrivando all’aspetto mentale, fondamentale per affrontare le dieci fatiche del decathlon.

Dopo una grande stagione, Matteo ha tutto il tempo e i margini per crescere ancora e affrontare da protagonista i prossimi impegni internazionali.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il record italiano ai Mondiali U20: il percorso che ha portato Matteo all’ottavo posto e ai 7663 punti, nuovo primato italiano di categoria.

La scoperta del decathlon: dagli inizi nell’atletica all’approccio con una delle discipline più complete e impegnative dello sport.

Il primo grande successo internazionale: la medaglia d’oro agli EYOF in Macedonia e il record di essere stato il primo italiano sul podio internazionale nelle prove multiple.

La gestione degli infortuni: come affrontare gli stop fisici e tornare in pista senza perdere di vista gli obiettivi.

Allenamento ed equilibrio: come si costruisce la preparazione di un decathleta e come si gestisce il bilanciamento tra le diverse specialità.

La componente mentale: concentrazione, gestione della fatica e capacità di affrontare dieci prove diverse nell’arco della stessa competizione.

Il futuro: i margini di crescita di Matteo e gli obiettivi per i prossimi appuntamenti internazionali.

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