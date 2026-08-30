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Con Jannik Sinner assente e le incognite sulla condizione di diversi giocatori, a partire da Novak Djokovic, l’attesa è tutta per Carlos Alcaraz. Campione in carica e per molti favorito del torneo. Il tabellone dello spagnolo, però, sulla carta presenta diverse insidie.
Sono 13 gli italiani al via nello US Open 2026: tra questi, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti sembrano avere le maggiori possibilità di spingersi avanti nel torneo.
Grande equilibrio e tanta incertezza anche nel torneo femminile, dove la lotta per il titolo è apertissima.
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