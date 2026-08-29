Un trionfo che vale molto più di una medaglia. Dariya Derkach è campionessa europea e a Sprint Zone analizziamo la sua impresa insieme ad Alessandro Nocera, tecnico dell’azzurra e protagonista in prima persona del percorso che l’ha riportata ai vertici dell’atletica internazionale.

Per Derkach è il primo grande successo internazionale della carriera, arrivato appena un anno dopo un periodo durissimo segnato da tre interventi al tendine d’Achille, che avevano messo seriamente in dubbio la possibilità di proseguire l’attività agonistica. Una rinascita straordinaria culminata con il titolo europeo: Nocera ci racconta il lavoro svolto, le difficoltà superate e le emozioni vissute fino al giorno del trionfo.

Spazio anche a un bilancio della spedizione italiana agli Europei di atletica: cosa ha funzionato, quali indicazioni positive sono arrivate dagli azzurri e su quali aspetti bisognerà ancora lavorare per continuare a crescere nei prossimi grandi appuntamenti internazionali.

Ospite: Alessandro Nocera

Conduce: Ferdinando Savarese

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