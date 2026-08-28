🎙️Nello zaino non avevo nemmeno messo la tuta di rappresentanza per la premiazione, perché quando corri contro le big d’Europa non fai mai i calcoli giusti… ma a volte i sogni superano i piani.

È una delle immagini più belle degli Europei di Atletica di Birmingham 2026: le lacrime di gioia, la volata prodigiosa negli ultimi cento metri e il boato in cabina di commento di Stefano Baldini. Micol Majori, ingegnera civile con il massimo dei voti e neo-carabiniera, ha regalato all’Italia un bronzo storico nei 5000 metri. Nella puntata estiva di RUN2U 2026, ripercorriamo quell’incredibile notte all’Alexander Stadium, il lavoro a Rubiera, la vita di coppia con Pietro Riva e il futuro di una mezzofondista che non smette di volare. Mettetemi le chiodate, si comincia!

Benvenuti in una nuova imperdibile puntata speciale estiva di RUN2U (2026)!

Ospite d’eccezione è Micol Majori, la neo-atleta del G.S. Carabinieri che ha fatto emozionare l’Italia intera conquistando una splendida medaglia di bronzo nei 5000 metri ai Campionati Europei di Birmingham 2026.

In questa chiacchierata a tutto tondo, Micol ci porta dietro le quinte della sua impresa:

La tattica perfetta in una gara “lenta” e quel rettilineo finale vissuto con il cuore in gola.

Il trasferimento a Rubiera e la guida tecnica del Campione Olimpico Stefano Baldini (che in telecronaca su Sky non è riuscito a trattenere le lacrime!).

Il perfetto equilibrio tra i calcoli ingegneriistici del Politecnico di Milano e la fatica quotidiana sulla pista.

La gioia condivisa a distanza (e sul podio virtuale della via Emilia) con il compagno Pietro Riva, argento nella maratona a Birmingham.

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