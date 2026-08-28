Due ori olimpici. Un argento. Un titolo mondiale. Una carriera che ha attraversato quasi trent’anni di tiro con l’arco italiano. Ma cosa rimane quando hai già vinto tutto?

In questo nuovo episodio di FOCUS – Tiro con l’arco incontriamo Marco Galiazzo, uno dei più grandi arcieri italiani di sempre e il primo azzurro capace di conquistare l’oro olimpico individuale nel tiro con l’arco, ad Atene 2004. 🏹🇮🇹

Da quella freccia che ha cambiato la storia dello sport italiano alle Olimpiadi di Pechino e Londra, passando per i Mondiali, gli Europei e una carriera ancora oggi attiva: nel 2026 Galiazzo continua a gareggiare e ha conquistato il bronzo individuale agli Italiani Indoor. Ma oggi il suo ruolo va oltre la linea di tiro: dal 2025 è rappresentante degli atleti nel Consiglio Federale FITARCO e presidente della Commissione Federale Atleti. 🎯

In FOCUS gli atleti non raccontano soltanto risultati e medaglie: si parla di pressione, errori, paure, cambiamenti, motivazioni e di tutto ciò che normalmente rimane lontano dai riflettori.

Un’intervista per scoprire il lato più umano di un campione olimpico e capire cosa succede quando, dopo aver raggiunto il bersaglio più importante, bisogna trovare un nuovo motivo per continuare a tirare. ❤️

🎙️ Conduce Alice Liverani

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