Correre 100 chilometri non è solo una sfida fisica, è un viaggio profondo dentro la propria mente e il proprio cuore. ❤️

In questa seconda parte dello speciale RUN2U (2026) entriamo ancora più nel vivo della preparazione in vista dei Campionati Mondiali di Ames 2026 del prossimo 20 settembre. Con la Nazionale Italiana Femminile di 100 km approfondiremo i dettagli che fanno la differenza: dai metodi di allenamento e la gestione tecnica delle lunghe distanze, fino ai piccoli riti quotidiani e allo straordinario spirito di squadra che unisce le nostre azzurre.

Un racconto intimo e stimolante per scoprire cosa spinge queste grandi campionesse a superare ogni limite per la maglia azzurra.

👉 Guarda subito la puntata e lasciati ispirare dalla loro energia! 🔗

Continuano i nostri approfondimenti verso i Campionati Mondiali della 100 km di Ames, in Spagna (20 settembre 2026)! In questa imperdibile seconda parte della puntata speciale di RUN2U (2026), approfondiamo la conoscenza della Nazionale Italiana Femminile di 100 km.

Insieme alle nostre azzurre, analizzeremo:

🏃‍♀️ Aspetti tecnici e metodologie di allenamento mirate per le lunghe distanze.

🥗 Abitudini, alimentazione e recupero per gestire la fatica estrema.

🤝 Spirito di squadra, coesione e motivazione per affrontare la grande sfida iridata.

Non perderti i racconti in prima persona, i retroscena e l’emozione di correre per l’Italia.

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