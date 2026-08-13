Thomas Ceccon avanza a fatica nei 50 dorso. Anche Lamberti in semifinale

Primo turno di qualificazione complicato nei 50 dorso maschili agli Europei 2026 di nuoto a Parigi. Si conferma la tendenza secondo cui le specialità sulla vasca singola siano in grande evoluzione, soprattutto dopo la notizia dell’introduzione di tutte le distanze dello stile dorso nel programma olimpico.

Heat estremamente veloci, infatti, con i grossi calibri costretti a spingere per fare la differenza. In questo “giochino”, in casa Italia, sono stati Michele Lamberti, primatista italiano della distanza, e Thomas Ceccon a centrare l’obiettivo della semifinale, tutt’altro che scontato considerando il livello espresso nel corso di questa mattinata francese.

Lamberti ha toccato la piastra in 24”56, ottavo tempo complessivo, mentre Ceccon ha chiuso in 24”75, quattordicesimo. Una distanza che, a quanto pare, viene un po’ meno naturale al campione veneto, abituato anche in allenamento ai passaggi dei 100 e dei 200 metri, come dimostrato con profitto dal risultato di ieri nelle quattro vasche. Per questo motivo, sarà dura per Thomas entrare in finale, soprattutto se non dovesse esserci un deciso cambio di passo.

In questo contesto, i russi Kliment Kolesnikov e Pavel Samusenko hanno alzato la voce, toccando rispettivamente in 24”12 e 24”13. In semifinale anche il greco Apostolos Christou, autore di 24”52, e il campione dei 200 dorso in questa sede, Hubert Kos, in 24”57. Tempi che testimoniano l’estrema competitività della gara.

Niente da fare, invece, per Francesco Lazzari, che con il tempo di 24”98 ha ottenuto il 22° posto.