Thomas Ceccon ironizza: “Mio bronzo eclissato da Sara Curtis, ma il record del mondo ce l’ho da 4 anni…”

Thomas Ceccon conquista un bronzo storico nei 200 metri dorso agli Europei di nuoto di Parigi 2026. L’azzurro chiude la finale in 1’53″96, demolendo di 1″75 il precedente record italiano, da lui stesso detenuto in 1’55″71. Un crono che lo rende il primo nuotatore italiano a scendere sotto l’1’55” e l’1’54” nella distanza.

Davanti a lui l’ungherese Hubert Kos, oro in 1’53″08, e il greco Apostolos Siskos, argento in 1’53″81. Una finale dai ritmi elevatissimi, degna dei grandi appuntamenti internazionali.

Il risultato arriva al termine di una gara che conferma il rapporto complicato di Ceccon con i 200 dorso. Dopo la semifinale, il campione vicentino aveva scherzato sui social: “Piuttosto che rifare i 200 dorso vado a zappare un campo di pomodori“. Anche dopo la finale ha sottolineato quanto sia stata dura la prova, ricordando di aver avuto spesso poca voglia di allenare questa distanza. Il nuovo record potrebbe ora spingerlo a riflettere sulle scelte tecniche per il futuro.

Poi, come sempre, è arrivata l’ironia sui social. Su X Ceccon ha commentato il proprio bronzo, ma anche il record del mondo firmato da Sara Curtis nei 50 dorso e l’eclissi solare: “Buon bronzo da parte mia oggi ma verrà eclissato dal WR di Curtis 🙁 Brava Sara ma io il WR ce l’ho da 4 anni eheheh“.

Buon bronzo da parte mia oggi ma verrà eclissato dal WR di Curtis 🙁 Brava Sara ma io il WR ce l’ho da 4 anni eheheh 😝😌 — Thomas Ceccon (@ThomasCeccon01) August 12, 2026

Un’altra prestazione da incorniciare, dunque, per Ceccon, capace di trasformare una distanza che non ha mai amato particolarmente in un nuovo capitolo della storia del nuoto italiano.