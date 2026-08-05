Tania Cagnotto incensa Chiara Pellacani: “Leggerezza da fare invidia. Esegue tuffi che io facevo fatica a fare”

Tania Cagnotto ha apertamente elogiato Chiara Pellacani, che ha vinto quattro medaglie d’oro agli Europei di tuffi, in corso di svolgimento a Parigi. La grande icona femminile della disciplina alle nostre latitudini si è complimentata con la 23enne laziale attraverso i microfoni dell’Ansa: “Oggi Chiara è la migliore in Europa. Si tuffa con una leggerezza da fare invidia, alcuni tuffi li fa con estrema facilità, quegli stessi tuffi talmente fisici che io facevo fatica a fare“.

Parole che arrivano da Obereggen, dopo la medagliata olimpica di Rio 2016 si trova in questo periodo estivo e dove ha ricordato la gioia a cinque cerchi di ormai dieci anni fa: “Esserci riusciti nella mia quinta ed ultima Olimpiade è stato un ricordo indelebile. Era il sogno nel cassetto fin da bambina“.

Parole di apprezzamento anche nei confronti di Elisa Pizzini, quarta dai tre metri nella capitale francese e che Tania Cagnotto ha visto sportivamente nascere: “Elisa si allenava con me, fin da piccola aveva potenza, aveva delle cose tecniche da aggiustare. Ora ha trovato la sua strada. Non potrà che migliorare e prendersi belle soddisfazioni“.