Tommaso Marconi e la rivelazione su Chiara Pellacani: “Mi disse il suo obiettivo. Risposi ‘ah’…”

Chiara Pellacani si sta meritando la palma di donna degli Europei 2026 di tuffi grazie al dominio inscenato nella prima parte della competizione in corso di svolgimento a Parigi. La 23enne laziale ha conquistato ben quattro medaglie d’oro, infilando un poker di rara bellezza nella capitale francese: la doppietta individuale, con le stoccate da un metro e dai tre metri, l’ha proiettata in una nuova dimensione; i trionfi in sincro, nel 3 metri misto con Matteo Santoro, e nella prova a squadre, ampliano un palmares di lusso.

Dopo i due bronzi conquistati ai Mondiali 2025 tra metro e tre metri, accompagnati dall’apoteosi iridata nel sincro misto dal trampolino, l’azzurra si sta confermando ai massimi livelli internazionali e si sta rendendo protagonista di una crescita decisamente rilevante, che fa ben sperare anche lungo il cammino che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il suo allenatore Tommaso Marconi ha svelato un dietro le quinte molto interessante ai microfoni della Rai: “Chiara mi aveva detto prima dell’Europeo: ‘Secondo te qual è il mio obiettivo?’. 5 medaglie d’oro. Risposi: ‘Ah…’. Da lì ci siamo messi a lavorare“. L’occasione per completare il pokerissimo d’oro sarà il sincro femminile dai 3 metri, in programma giovedì 6 agosto: in coppia con Elisa Pizzini, cercherà di fare saltare il banco per entrare ulteriormente nella storia.

Il tecnico ha poi proseguito: “Tutto è nato da Parigi 2024. Lì ha davvero compreso il suo talento e la sua dimensione in campo mondiale. Da lì ha iniziato un percorso che le ha fatto capire quanto sia importante la cultura del lavoro. C’è un rapporto di fiducia reciproca, è una grande soddisfazione allenarla“.