Chiara Pellacani si tuffa verso la storia: caccia al pokerissimo d’oro! Orario e programma dell’ultima gara

Chiara Pellacani continua a vincere dominando e si impone per dispersione anche nella gara individuale dai 3 metri, centrando il quarto titolo su quattro gare disputate sin qui ai Campionati Europei di tuffi 2026. La formidabile atleta romana ha ribadito di fatto la superiorità già evidenziata dal metro, demolendo il record personale (358,05) e rifilando quasi 40 punti alla seconda classificata.

La 23enne azzurra è diventata la prima tuffatrice della storia (tra uomini e donne) ad aggiudicarsi quattro ori in una singola edizione della rassegna continentale, ma l’appetito vien mangiando e si profila all’orizzonte la possibilità di realizzare un’impresa a dir poco clamorosa. Pellacani avrà a disposizione infatti ancora una gara per inseguire il pokerissimo e completare un Europeo semplicemente perfetto a Parigi.

Chiara, che potrà finalmente tirare il fiato domani dopo il tour de force dei giorni scorsi, tornerà sul trampolino giovedì 6 agosto alle ore 17.30 per disputare la finale del sincro femminile dai 3 metri insieme ad Elisa Pizzini. La giovane coppia azzurra, formatasi in questo ciclo olimpico, ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli attestandosi in quinta posizione ai Mondiali di Singapore 2025 (secondo binomio europeo alle spalle della Gran Bretagna, argento) e la tavola sembra apparecchiata per un ulteriore salto di qualità.

Pizzini, classe 2005, è cresciuta tanto in questa stagione come dimostrano il quinto posto dal metro ed il quarto nella specialità olimpica del trampolino dai 3 metri, diventando una partner sempre più affidabile per la miglior versione di sempre di una Chiara Pellacani entrata ormai in una nuova dimensione e pronta ad inseguire un magico en plein.

CALENDARIO ULTIMA GARA CHIARA PELLACANI EUROPEI TUFFI 2026

Giovedì 6 agosto

Ore 17.30 Finale sincro femminile trampolino 3 metri