Tadej Pogačar vince ancora alla Vuelta a España 2026, conquistando la sesta tappa e centrando il terzo successo personale nella corsa spagnola.

Sul Puerto El Bartolo lo sloveno ha attaccato, ma questa volta ha mostrato qualche difficoltà in più. Enric Mas è riuscito a rimontarlo proprio in cima alla salita e i due si sono giocati la vittoria in volata a Castelló, dove Pogačar ha avuto ancora una volta la meglio.

Alle loro spalle chiude terzo Ramses Debruyne, mentre Oscar Onley perde terreno dai migliori.

Una tappa che lascia diversi spunti in vista dei prossimi giorni: Pogačar può essere davvero battuto? Enric Mas ha trovato la chiave per metterlo in difficoltà? E cosa cambia per la classifica generale?

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