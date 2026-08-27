Una puntata senza giri di parole. A Beach Zone è ospite Edoardo Pantalei per affrontare alcuni dei temi più discussi del beach volley italiano e del funzionamento del Campionato Italiano.

Al centro del confronto c’è la gestione delle wild card assegnate dalla Federazione ai giovani, una scelta sulla quale Pantalei esprime una posizione molto critica. Spazio anche al sistema di punteggi del campionato per società, altro argomento che continua a generare discussioni tra atleti e addetti ai lavori.

Ma c’è un’altra questione destinata a far discutere: il numero massimo di coppie ammesse nel tabellone principale delle tappe del Campionato Italiano. Un limite che restringe gli spazi disponibili e che, secondo Pantalei, finisce per incidere sulle opportunità offerte a numerosi giocatori che cercano continuità nel circuito nazionale.

Wild card, accesso ai main draw, punteggi e spazio per gli atleti: quali aspetti del sistema funzionano e quali dovrebbero essere ripensati?

Una puntata di Beach Zone dedicata ai nodi più caldi del movimento italiano, con Edoardo Pantalei che espone senza filtri il proprio punto di vista.

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