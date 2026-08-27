Nella nuova puntata storica di Motor News, Beatrice Frangione ci accompagna in un viaggio nel passato insieme a Giorgio Piola, per ripercorrere la straordinaria carriera sportiva di Riccardo Patrese. Un pilota velocissimo, protagonista di un’epoca indimenticabile della Formula 1 e capace di costruire una lunghissima carriera ai massimi livelli, passando attraverso squadre che hanno scritto la storia del Mondiale. Dagli esordi alla Brabham, fino agli anni con la Williams, ripercorriamo gare, monoposto e momenti che hanno caratterizzato la carriera del pilota padovano.