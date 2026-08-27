Rincorrere un sogno lungo 100 chilometri richiede coraggio, resilienza e una preparazione mentale straordinaria. In questa puntata estiva speciale di RUN2U (2026) ci siamo immersi nel mondo dell’ultramaratona azzurra, ospitando le protagoniste della Nazionale Italiana Femminile di 100 km pronte per la grande sfida iridata del 20 settembre ad Ames, in Spagna. Tra fatica, passione e obiettivi mondiali, scopriamo da vicino le emozioni di chi è pronto a correre per la maglia azzurra. Guarda subito la puntata!”

Benvenuti in questa puntata ancora estiva di RUN2U (2026)!

A meno di tre mesi dai Campionati Mondiali della 100 km in programma ad Ames, in Spagna, il prossimo 20 settembre 2026, riflettori puntati sulla squadra azzurra. In questo episodio speciale abbiamo il piacere di ospitare una delegazione della Nazionale Italiana Femminile di 100 km, che ci racconta le emozioni della vigilia, la preparazione atletica, i sacrifici e le ambizioni con cui le nostre azzurre affronteranno questo prestigioso appuntamento internazionale.

🇮🇹 La squadra azzurra punta in alto: dopo i successi tricolori, l’attenzione si sposta sui grandi palcoscenici globali. Non perderti i retroscena e i racconti in prima persona delle nostre campionesse!

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