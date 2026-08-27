L’Italia chiude a punteggio pieno il girone preliminare degli Europei di volley femminile, ma il 3-1 contro la Francia lascia qualche dubbio in più alla squadra di Julio Velasco.

A Göteborg le azzurre conquistano un’altra vittoria, ma stavolta devono soffrire contro una Francia aggressiva, efficace al servizio e molto presente in difesa. Danesi e compagne appaiono lontane dagli standard mostrati nelle precedenti partite e attraversano diversi momenti di difficoltà, anche dopo l’infortunio della schiacciatrice francese Bah nel primo set.

Dopo il secondo parziale e ancora a metà del quarto, la sfida si complica: insicurezza, nervosismo e qualche errore di troppo mettono alla prova l’Italia, che riesce però a reagire e a tirarsi fuori dai guai, portando a casa il 3-1 e completando il girone senza sconfitte.

È stato soltanto un passaggio a vuoto o sono emersi segnali da non sottovalutare in vista della fase decisiva degli Europei? Quali aspetti dovrà sistemare Velasco? E cosa ci ha raccontato davvero la partita contro la Francia?

Ne parliamo nello speciale di Volley Zone con Simona Bastiani e Luciano De Gregorio in conduzione, il talent Paolo Cozzi e un ospite d’eccezione: Lorenzo Dallari, responsabile della comunicazione della Lega Calcio e grande giornalista ed esperto di pallavolo.

Analisi, commenti e prospettive sul cammino dell’Italia agli Europei: Volley Zone è in diretta su OA Sport TV.

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